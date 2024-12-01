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Washington Post: БГРСД «Орешник» – разрушительная угроза для Европы

Washington Post: БГРСД «Орешник» – разрушительная угроза для Европы

Создав БГРСД «Орешник», Россия запустила новый виток гонки вооружений на ближайшие два десятилетия. Такого мнения придерживаются западные эксперты, пишет американское издание Washington Post, при этом они уверены, что страны Европа не сравнятся с Россией по инвестициям (вложениям) в собственный ВПК.

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