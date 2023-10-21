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Мировое обозрение

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США и ЕС потребовали репараций от России и заявили о конфискации российских активов

США и ЕС потребовали репараций от России и заявили о конфискации российских активов

На сайте Европейского союза опубликовано заявление саммита США и Евросоюза по Украине, которое не содержит упоминаний ни о наступлении Киева, ни о решимости «добиться победы над Россией на поле боя», зато предупреждает о рисках коллапса украинской экономики.

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