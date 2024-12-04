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Собянин рассказал о темпах замены вагонов метро Москвы на новые

Собянин рассказал о темпах замены вагонов метро Москвы на новые

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичного метрополитена в 2024 году. В частности, для удобства горожан на линиях обновляли подвижной состав, заявил мэр в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», его слова приводит портал mos.

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