В Лобне четверо пострадали в результате конфликта со стрельбой у ресторана

В Лобне двое мужчин в ходе конфликта нанесли ножевые ранения и выстрелили из травматического оружия в сотрудников ресторана, пострадали четыре человека, сообщили в главке МВД России по Московской области.
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