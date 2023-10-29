Ответ В. Богданова о сообщениях разных политологов и журналистов на ЮТУБ-канале о смерти Путина.

Сейчас много сообщений от скоморохов - политологов, блогеров и разных журналистов о смерти Путина. Если бы это было правдой, то российский народ и семье умершего обязательно выразили бы соболезнование в письменной форме северо-корейский ЫН и непременно сирийский диктатор АСАД и китаец СИ.