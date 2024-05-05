Первые шаги сделаны: ракетные системы Typhon обосновываются в Юго-Восточной Азии

Ракетный комплекс средней дальности грузят для переброски на Филиппины Многодоменные банды Об оперативной готовности наземной пусковой установки Typhon Weapon System американцы объявили в конце позапрошлого года.
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