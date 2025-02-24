Пенсионеру из Ленинградской области вернут 427 тысяч украденных рублей

Иск о взыскании средств был удовлетворен Выборгская городская прокуратура направила в суд Ростовской области иск о взыскании банковских средств со счета злоумышленника, обманувшего пожилого жителя Ленинградской области на 427 тысяч рублей.
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