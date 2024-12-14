В Раде допустили завершение СВО через пять недель

Не исключено, что перемирие между Россией и Украиной может быть достигнуто через пять недель. Об этом заявил Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене.
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