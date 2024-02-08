Суд Эквадора вынес решение о легализации эвтаназии

Эквадор в скором времени легализует эвтаназию. Об этом сообщает газета Universo. Конституционный суд страны счел, что закон о применение статьи уголовного кодекса об убийстве в случаях проведения эвтаназии не соответствует конституции.
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