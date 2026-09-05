Путин указал на повышение выгоды от экспорта нефти за счет роста мировых цен

Рост мировых цен на нефть изменил экономику переработки российского сырья. Теперь экспорт отдельных объемов может оказаться для компаний привлекательнее, чем направление на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.
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