BI: блогер Джо Фэй сломал палец, тестируя функции Tesla Cybertruck

Американский блогер Джо Фэй получил травму, проверяя функции безопасности электропикапа Tesla. По информации издания Business Insider (BI), он решил исследовать, поведет ли себя Tesla Cybertruck так, если палец оказывается в зазоре между крышкой и кузовом при закрытии багажника.