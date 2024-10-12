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Царьград

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Сатанинские пляски в храме: Украинцы превратили святыню в ночной клуб

Сатанинские пляски в храме: Украинцы превратили святыню в ночной клуб

Владимир Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане. Тем временем на Украине храм иконы Божией Матери в Виннице превратили в ночной клуб и устроили там сатанинские пляски.

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