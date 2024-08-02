Цены на газ в Европе достигли годового рекорда

После успешного отопительного зимнего сезона в прошлом году, а также нескольких месяцев весьма низких цен в текущем, Европа вновь окунулась в беспокойство и период роста котировок на главное топливо региона.
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