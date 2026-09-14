В Балашихе полиция проверяет женщину в хиджабе, отказавшуюся встать под гимн России

На школьной линейке в Балашихе женщина в Хиджабе осталась сидеть, когда звучал гимн России. Очевидцы выложили видео в сеть и написали заявление в полицию.
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На каком основании эту бесполую, не идентифицируемую тварь пустили в детское заведение ? её хоть обыскивали на входе ? почему оно скрывается ?