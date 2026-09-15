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Журнал «Профиль»

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Вкуснее обычного лечо и ни капли уксуса: рецепт кабачков с перцами в томатном соусе на зиму

Вкуснее обычного лечо и ни капли уксуса: рецепт кабачков с перцами в томатном соусе на зиму

Если урожай кабачков большой, всегда делаю с ними лечо. Заготовка получается намного вкуснее, чем по традиционному рецепту.

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