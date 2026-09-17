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Доверие к полиции Британии упало до минимума

В Лон­доне три­на­дцать сотруд­ни­ков поли­ции уво­ле­ны по ито­гам про­вер­ки, нача­той после сооб­ще­ний о оскор­би­тель­ных выска­зы­ва­ни­ях в адрес мигран­тов, жен­щин и без­дом­ных.

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