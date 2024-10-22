Классика уходит. Россияне стали чаще покупать ароматизированный чай

На «ароматизированном» рынке россияне чаще всего выбирают чай с бергамотом. На его долю приходится 33% от всего объема продаж такого типа чаев, подсчитали аналитики компании «Май» (исследование есть у aif.
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