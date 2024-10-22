АиФ Кухня

10 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    как вы думаете иранцам интересно что жиды кушают ,когда они оплакивают тех кого эти жиды убили?Яблоки и селедка....
  • Евгений Калатуха
    На фронт бы отвезли, воинов порадовать. Но - увы, параллельная Россия в действии...Кушать подано. В ...
  • Сергей О
    Для кого как определить ни флага ни формыМетатель Чуркин з...

Классика уходит. Россияне стали чаще покупать ароматизированный чай

Классика уходит. Россияне стали чаще покупать ароматизированный чай

На «ароматизированном» рынке россияне чаще всего выбирают чай с бергамотом. На его долю приходится 33% от всего объема продаж такого типа чаев, подсчитали аналитики компании «Май» (исследование есть у aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх