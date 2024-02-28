Минфин США: признаков значительной дедолларизации мировой финансовой системы нет

Американские власти не видят существенных признаков отказа от доллара в мировой экономике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, отвечающий за противодействие терроризму и финансовую разведку.
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