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Аргументы недели

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Россия пересмотрит свои отношения с Арменией

Россия пересмотрит свои отношения с Арменией

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что Россия может повысить цену на газ для Армении уже к октябрю 2026 года.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
И даже не пересматривает, а когда то пересмотрит свои отношения с Арменией в надежде, что сможет вернуть заблудших в своё лоно!
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4 н.