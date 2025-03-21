Терапевт Шмелёва рассказала, о каких болезнях могут говорить шишки на теле

Уплотнения под кожей, или в простонародье шишки, болезненные или безболезненные, могут быть вызваны травмами, нарушением обмена веществ или обострением заболеваний, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
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