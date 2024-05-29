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Я вся твоя, а ты похоже — общий

Я вся твоя, а ты похоже — общий

Почему мы связываемся «не с теми» людьми? Вступаем в отношения, в которых всё время испытываем боль и отвержение? Тянемся к тем, кто временами подает нам надежду на утешение и исполнение наших желаний, но каждый раз жестоко разочаровывает… Мне это действительно очень интересно, и я рассчитываю, что психолог-сексолог Яраслава Слива поможет разобраться в этом непростом вопросе.

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