Я вся твоя, а ты похоже — общий

Почему мы связываемся «не с теми» людьми? Вступаем в отношения, в которых всё время испытываем боль и отвержение? Тянемся к тем, кто временами подает нам надежду на утешение и исполнение наших желаний, но каждый раз жестоко разочаровывает… Мне это действительно очень интересно, и я рассчитываю, что психолог-сексолог Яраслава Слива поможет разобраться в этом непростом вопросе.