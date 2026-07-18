‼️🇮🇷🇺🇸Иран выпустил ракеты по военному кораблю США на севере Индийского океана ▪️После атаки ПКР корабль был вынужден отступить, уйдя за радиус поражения ракет.
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‼️🇮🇷🇺🇸Иран выпустил ракеты по военному кораблю США на севере Индийского океана ▪️После атаки ПКР корабль был вынужден отступить, уйдя за радиус поражения ракет.
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