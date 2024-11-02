Житель Надыма предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти

Жителя Надыма будут судить за избиение знакомого, повлекшее смерть по неосторожности. Во время пьяной ссоры 58-летний мужчина несколько раз ударил приятеля кулаками в разные части тела и ранил ножом ноги.
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