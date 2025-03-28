В Псковской области пациент взыскал с больницы 225 тысяч за несвоевременную выдачу направления на МРТ и операцию

Суд вынес решение по иску пациента к ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница», Комитету по здравоохранению Псковской области, Комитету по управлению государственным имуществом региона о взыскании компенсации морального вреда один млн рублей из-за некачественного оказания ему медпомощи.