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Кейн забил 88-й гол за Англию. Харри – 8-й в списке лучших бомбардиров сборных

Харри Кейн забил 88-й гол за сборную Англии.  Англичане играют с Хорватией (2:0 первый тайм) в 3-м туре Лиги наций.

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