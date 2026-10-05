Академик РАН Балабан: задумка оптогенетики появилась еще в 1978 году у ученых МГУ

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году стали ученый из США Карл Дейссерот, а также исследователи из Германии Петер Хегерманн и Георг Нагель за открытие в области управляемых светом ионных каналов и оптогенетики.
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