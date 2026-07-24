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Царьград

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МВД: Мошенники обманули жителя Северодвинска на 9,8 млн рублей

МВД: Мошенники обманули жителя Северодвинска на 9,8 млн рублей

В Северодвинске 67-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, потеряв 9,8 млн рублей. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его обналичить деньги и передать курьерам.

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