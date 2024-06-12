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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Разработка вакцины от рака и достижения в трансплантации органов: кого наградил Путин в День России

В торжественной обстановке Кремля состоялась церемония вручения государственных премий за заслуги в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в сферах правозащиты и благотворительности за 2023 год.

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