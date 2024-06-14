Вратарь "Эдмонтона" Скиннер назвал Бобровского абсолютным феноменом

Нолкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Стюарт Скиннер по итогам третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли против "Флориды Пантерз" заявил, что голкипер Сергей Бобровский проявил себя ярко в прошедшей игре и помог своей команде одержать победу.