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Вратарь "Эдмонтона" Скиннер назвал Бобровского абсолютным феноменом

Вратарь "Эдмонтона" Скиннер назвал Бобровского абсолютным феноменом

Нолкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Стюарт Скиннер по итогам третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли против "Флориды Пантерз" заявил, что голкипер Сергей Бобровский проявил себя ярко в прошедшей игре и помог своей команде одержать победу.

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