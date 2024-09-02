Закат Шольца. В Саксонии и Тюрингии победила АдГ, выступающая против поддержки Украины

Официальные предварительные результаты свидетельствуют, что правая партия «Альтернатива для Германии» одержала уверенную победу на выборах в ландтаг (земельный парламент) в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ, набрав 32,8% голосов.
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