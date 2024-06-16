Спонсоры убийств: на Украине объявлена охота на российских журналистов

На этой неделе наши коллеги из НТВ попали под обстрел. Журналист с 30-летним стажем Алексей Ивлиев, прошедший все горячие точки и на просторах СНГ, и на Ближнем Востоке, провел несколько часов на операционном столе и выкарабкался, буквально, с того света.