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Спонсоры убийств: на Украине объявлена охота на российских журналистов

Спонсоры убийств: на Украине объявлена охота на российских журналистов

На этой неделе наши коллеги из НТВ попали под обстрел. Журналист с 30-летним стажем Алексей Ивлиев, прошедший все горячие точки и на просторах СНГ, и на Ближнем Востоке, провел несколько часов на операционном столе и выкарабкался, буквально, с того света.

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