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Закон и Порядок

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  • Елена ДанильченкоБушуева
    А кто Ельцин кто Горбачев  - внуки кулаков.Так что ты сам этот самый неуч.Как нам подружить...
  • Alex Lavr
    Ни в коем случае нельзя прощать ни одну сволочь из "верхушки", однако весь народ под одну гребенку...,?Как нам подружить...
  • Severyanin
    Да никак. Германия и остальная европа не простили нам победы над ними, и эти не простят. Потому что наделены теми же ...Как нам подружить...

"И так сойдет": зачем работать, если можно прифотошопить себя на работе

"И так сойдет": зачем работать, если можно прифотошопить себя на работе

Царьград "Светлые умы", которые каким-то образом стали депутатами - это проблема многих регионов России, но даже среди них есть те, кто умудряется выделиться по-особенному.

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