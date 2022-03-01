Происшествия

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В Камчатском крае оператор аттракциона признан виновным в оказании услуг малолетним, не отвечающих требованиям безопасности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении оператора надувного аттракциона.

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