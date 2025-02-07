Обломки польского самолета смоленской авиакатастрофы останутся в России до конца расследования

Власти Польши не отказались от обвинений в отношении российских патологоанатомов Обломки президентского лайнера Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году, будут находиться России до окончания расследования.
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