Маск: ремонт лестницы в Пентагоне идет 24 месяца, когда на строительство ушло 16

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение о том, что уровень бюрократии в Пентагоне стал настолько высок, что на ремонт лестницы в здании военного ведомства теперь уходит больше времени, чем на строительство всего здания ведомства в прошлом веке.
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