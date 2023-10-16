Иран заявил о возможных превентивных мерах в ближайшие часы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник, 16 октября, заявил, что от лидеров арабского сопротивления в ближайшие часы можно ожидать превентивных действий, – передает агентство Reuters.
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