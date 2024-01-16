На Смоленщине проходит конкурс к юбилею космонавта Юрия Гагарина

В районах региона сформированы оргкомитеты конкурса. Первый этап (районный) стартовал 15 января. Гордость – это чувство испытывает каждый смолянин при упоминании первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина.
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