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«Каролина» перед стартом Кубка Стэнли вызвала из АХЛ российского вратаря Хажеева

«Каролина» перед стартом Кубка Стэнли вызвала из АХЛ российского вратаря Хажеева

«Каролина» вызвала из фарм-клуба голкипера Руслана Хажеева, сообщается на сайте клуба.«Каролина» вызвала из фарм-клуба голкипера Руслана Хажеева, сообщается на сайте клуба.

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