Австриец Фолькер Тюрк стал верховным комиссаром ООН по правам человека

Он сменил на этом посту бывшего президента Чили Мишель БачелетГенеральная Ассамблея ООН утвердила австрийца Фолькера Тюрка новым верховным комиссаром ООН по правам человека.
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