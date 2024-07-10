Уральское СМИ заподозрило руководительницу мусорного регоператора в преднамеренн

В свердловских муниципалитетах не первый месяц наблюдаются проблемы с вывозом мусора. Подрядчики в нескольких городах работают с перебоями, заявляет региональный оператор ООО «ТБО-Электросервис», который руководит процессом.
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