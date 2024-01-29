Перечислены самые популярные модели параллельного импорта

В минувшем году к государственной информсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили более 60 тысяч автомобилей европейских и японских производителей, ввезенных по «серой» схеме, сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».
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