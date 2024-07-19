Боевики в Дагестане прикрывались родственными связями — Меликов

Боевики, устроившие террористические атаки в Дагестане в июле оказались вне поля зрения правоохранительных органов благодаря родственным связям, заявил глава республики Сергей Меликов на Кавказском инвестиционном форуме, 19 июля сообщает РИА Новости.
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