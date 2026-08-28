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Влад Кадони в 40 лет: расставание позади, а семейная мечта обрела 400 квадратных метров

Влад Кадони в 40 лет: расставание позади, а семейная мечта обрела 400 квадратных метров

Влад Кадони встретил 40-летие без привычного для публики семейного сюжета: рядом с ним не оказалось той самой женщины, с которой ещё недавно связывали разговоры о совместной жизни и возможной свадьбе.

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