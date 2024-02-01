«Голубцовая» запеканка из капусты и фарша. Вкусная, как голубцы, только без возни и фаршировки

Многие любят голубцы, но готовят их не часто, т.к. уж очень много времени забирает эта готовка: сначала капустные листы сними, потом фарш подготовь, а затем ещё стоять и скручивать их!Если вы узнали себя, то берите на вооружение этот рецепт и готовьте «Голубцовую» запеканку.
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