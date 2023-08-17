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Джамал Кроуфорд о выходе со скамейки: «Я должен был перестроить свое сознание с «Ты просто недостаточно хорош» на «Они пусть пока повеселятся, сейчас придет Супермен»

Трехкратный «Лучший шестой» Джамал Кроуфорд рассказал, как ему удалось адаптироваться к выходу со скамейки во второй половине своей карьеры.

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