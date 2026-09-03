Сантехник Марио и его друзья: добрая сказка для детей

Знакомьтесь с Сантехником Марио — с его добрым сердцем и верным разводным ключом он готов открыть дверь навстречу невероятным приключениям, которые начнутся с одного тихого стука на рассвете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым