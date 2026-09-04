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Мировое обозрение

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МИД РФ пообещал обеспечить безопасность экипажа «Профессора Молчанова»

МИД РФ пообещал обеспечить безопасность экипажа «Профессора Молчанова»

Москва публично гарантировала безопасность экипажа российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которое оказалось задержано норвежскими властями на Шпицбергене.

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