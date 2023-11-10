22 вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое

Мечтаете о путешествиях во времени, чтобы снова окунуться в давно забытую атмосферу беззаботного детства? К счастью, есть такие предметы, которые при одном взгляде на них, как будто открывают страничку из памяти о былом.
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