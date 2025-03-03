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На Манжероке построят еще один пятизвездочный отель

На Манжероке построят еще один пятизвездочный отель

В планах уже на текущий год начать возведение конгресс-центра, построить новые трассы и поэтапно открыть парк семейных приключений На курорте Манжерок в 2025 году запланировано начало строительства второго пятизвездочного отеля, также здесь намерены открыть алтайский "Диснейленд" и обустроить новые трассы для лыжников и велосипедистов.

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