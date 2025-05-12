На штурм отправили психически нездоровую женщину: украинский военнопленный рассказал, что творится в рядах ВСУ

Пленные военнослужащие ВСУ рассказали о внутренней дисциплине и условиях службыМинистерство обороны РФ опубликовало видеозапись с участием взятого в плен украинского военнослужащего Станислава Кучерявого, в которой он делится своими наблюдениями о происходящем в рядах ВСУ.
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